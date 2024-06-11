Валентина Матвиенко обсудила с Главой Ингушетии социально-экономическое развитие региона

«Обсудили социально-экономическое развитие нашего региона. Особое внимание уделили агропромышленному комплексу — одной из ключевых отраслей экономики Ингушетии», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Глава региона поделился успехами в развитии сельского хозяйства, включая увеличение производства зерновых, овощей и фруктов. Он также рассказал о планах дальнейшего развития АПК, направленных на обеспечение благополучия Ингушетии.

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил Валентину Матвиенко за поддержку и помощь, которая всегда оказывалась республике в нужное время. Он также выразил уверенность в том, что совместные усилия позволят сделать жизнь жителей Ингушетии ещё лучше.