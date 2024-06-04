Валентина Матвиенко поздравила народ Ингушетии с Днем образования республики

В частности, в поздравительной речи спикера верхней палаты, приводимой Народным собранием республики, говорится: «Многовековая история Ингушетии — неотъемлемая часть истории Российского государства, укрепления его позиций на Северном Кавказе».

По словам Валентины Матвиенко, сегодня в республике эффективно реализуются социально-экономические проекты, благоустраиваются общественные территории, создаются комфортные условия для жизни людей.

«Руководство региона уделяет большое внимание сохранению уникального культурного наследия и природных богатств, воспитанию подрастающего поколения. Вводятся в эксплуатацию и оснащаются необходимым оборудованием больницы и спортивные объекты, открываются современные детские сады и школы, в том числе инновационные центры образования «Точка роста» и первая в республике школа креативных индустрий. Уверена, что жители Ингушетии и в дальнейшем продолжат всемерно способствовать процветанию своей малой родины, будут активно участвовать в решении общенациональных задач. Желаю добра и новых свершений», — подчеркнула спикер.