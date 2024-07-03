Верховный суд оставил в силе условный срок экс-министру образования Ингушетии 

Согласно приговору, экс-министр использовал свои служебные полномочия в личных интересах, что нанесло значительный ущерб интересам государства. В декабре 2018 пытаясь укрепить свой авторитет перед руководством республики и создать видимость эффективного руководителя, фигурант подписал финансовые документы. На их основании на расчётный счёт ООО «Аликом ИНК» были перечислены денежные средства в размере 36 731 866 рублей за оборудование для детского технопарка «Кванториум». Однако в полном объёме поставка оборудования так и не была осуществлена.

«Суд признал бывшего министра виновным в соответствии с частью 2 ст. 285 УК России и приговорил его к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. На указанный приговор прокурором принесено апелляционное представление. Защитник также обжаловал постановленный приговор», — говорится в релизе.

Отмечается, что апелляционная инстанция Верховного суда республики приговор оставила без изменения, апелляционные представление и жалобу — без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.