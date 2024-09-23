Ветераны МВД по Ингушетии совершили восхождение на Столовую гору 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону, с туристами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Московской области, Дагестана, Пермского и Ставропольского краев на вершину самой известной горы в республике поднялись полковники полиции в отставке Исса Торшхоев, Хусейн Мержоев и Мусса Газгиреев, майоры Ваха Бузуртанов, Магомед Батаев и Батыр Дзауров во главе с председателем совета ветеранов министерства внутренних дел полковником милиции в отставке Магомедсали Котиевым.

Отмечается, что на обратном пути ветераны и туристы испытали на себе суровость высокогорной погоды, попав под ливень, переходивший в град и сопровождавшийся сильным ветром.

«Однако, опытные туристы и отставные офицеры органов правопорядка, видавшие на своем веку и не такое, не растерялись. Уставшие, промокшие до нитки, замерзшие из-за пронизывающего холодного горного ветра, проявив в очередной раз силу воли, оказывая помощь и поддержку друг другу, все участники восхождения смогли без особых происшествий спуститься с горы и добраться до места сбора, устроенного на окраине села Бейни Джейрахского района», — сказал собеседник издания.

Напомним, 100-летие ингушской государственности отмечается в течение текущего года, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне 9 мая 2025 года.