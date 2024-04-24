Въездной знак «Малгобек. Город воинской славы» будет реконструирован

Реставрация предполагает проведение следующих работ: очистку металлических элементов от ржавчины, замену плитки, обновление краски и нанесение грунта на надпись. Кроме того, прилегающая к объекту территория также будет приведена в надлежащий вид.

«Работы проводятся в рамках подготовки к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне и направлены на сохранение исторической памяти и уважения к подвигам наших предков», — отметил собеседник издания.

Напомним, что Малгобек получил почётное звание «Город воинской славы» в октябре 2007 года «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».