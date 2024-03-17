Вице-премьер Ингушетии Индира Сагова проголосовала на выборах Президента России

Первый заместитель председателя правительства региона Индира Сагова проголосовала на выборах главы государства. Об этом корреспонденту газеты «Ингушетия» сообщили в администрации Сунжи.
Вице-премьер голосовала в воскресенье, 17 марта, на избирательном участке, расположенном в Сунже.
«Помните, что ваш голос имеет значение, и ваше участие в выборах может повлиять на будущее страны. Будьте активными гражданами», — отметили в администрации города.
Напомним, в Сунже открыты десять избирательных участков. По итогам второго дня голосования явка избирателей в городе составила более 72%.