Виновника смертельного ДТП в селе Средние Ачалуки отправили под суд

По версии следствия, обвиняемый без водительских прав ехал на машине по дороге Назрань — Малгобек — Н. Курп. В селе Средние Ачалуки он превысил скорость и столкнулся с другим автомобилем марки «ВАЗ-21099», который стоял с включённым поворотником, чтобы повернуть налево. От полученных травм 49-летний водитель второго автомобиля скончался на месте.



Отмечается, что уголовное дело рассмотрит Малгобекский городской суд республики.