Владимир Сластенин встретился с руководством Росгвардии Ингушетии

На встрече, говорили об обеспечении безопасности и общественного порядка во время торжеств, поднимались другие вопросы.

«Безопасность наших граждан является нашим высшим приоритетом, особенно в такие значимые события. Охрана общественного порядка в период праздника требует от нас максимальной бдительности и эффективности. Мы должны обеспечить наше общество максимальным уровнем защиты», — подчеркнул Сластенин.

В свою очередь, начальник Управления Росгвардии по Ингушетии генерал-майор полиции Микаил Буружев заверил, что военнослужащие и сотрудники ведомства приложат все силы, чтобы эффективно выполнить все поставленные перед ними задачи.

«Наши усилия направлены на то, чтобы каждый гражданин мог провести этот праздник спокойно и безопасно», — отметил генерал-майор полиции Буружев.

Также в ходе встречи была затронута тема оказания поддержки семьям участников специальной военной операции. Было отмечено, что по решению Главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова в преддверии мусульманского праздника Ид аль-Адха семьи погибших при исполнении задач военнослужащих и сотрудников в числе прочих получат помощь. Списки малоимущих и многодетных семей, а также семей погибших при исполнении сотрудников правоохранительных органов будут уточнены администрациями муниципальных образований.