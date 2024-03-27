Власти Карабулака Ингушетии борются с несанкционированной наружной рекламой 

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации муниципалитета, в рейдовых мероприятиях задействованы сотрудники мэрии и работники ЖКХ.

«Наши граждане клеят самовольно различные листовки, стикеры, объявления, афиши на остановках, столбах, дверях подъездов, фасадах зданий, что отрицательно влияет на внешний облик города», — подчеркнули участники рейдов.

Отмечается, что постоянный мониторинг состояния городских улиц позволяет оперативно выявить несанкционированную рекламу, незаконные объявления будут регулярно убираться.