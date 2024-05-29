Власти Назрановского района Ингушетии предпринимают срочные меры по ликвидации долгов за электроэнергию

Павел Цороев
Фото:
Администрация Назрановского района РИ

На территории Назрановского района начинается рейдовая работа совместно с представителями ресурсоснабжающих организаций по выявлению и отключению незаконно установленных электрических приборов на улицах сельских поселений.

«Многие запланированные и необходимые работы для сел и жителей района остаются нереализованными в связи с блокировкой счетов местных администраций. Причиной этому являются огромные долги за потребленную электроэнергию муниципальными образованиями», — рассказал газете «Ингушетия» глава района Амирхан Измайлов.

По его словам, основная причина этой непростой ситуации — незаконное подключение ламп уличного освещения жителями сел вопреки всем нормам.

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