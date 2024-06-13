Власти Назрановского района Ингушетии принимают меры по очистке территорий вдоль ФАД «Кавказ»

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, в ходе очередного инспекционного выезда были обнаружены насыпи песка и навалы мусора вокруг объектов предпринимательства.

«Главам администраций подведомственных территорий на месте были даны соответствующие поручения по проведению работы с бизнесменами по устранению ими выявленных нарушений чистоты и порядка, приведению в надлежащий вид участков», — отметил заместитель главы района Бекхан Гагиев.