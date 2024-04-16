Вмешательство Уполномоченного по правам человека помогло восстановить выплаты многодетной матери

Женщина обратилась в Социальный фонд России (СФР) с жалобой на неправильные расчёты единого пособия на шестерых несовершеннолетних детей. Её обращение было рассмотрено и удовлетворено: ей назначили пособие в размере 75% от величины прожиточного минимума для детей в республике.

Однако СФР продолжил работу по обращению женщины, и в результате дополнительного рассмотрения её запроса размер пособия был увеличен до 100% от детского прожиточного минимума. Заявительница получит доплату за период с апреля 2023 года по апрель 2024 года в текущем месяце.