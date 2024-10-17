Во ФГИС ЛК внесены 80% данных о лесничествах Ингушетии 

Напомним, что ФГИС ЛК в полном объеме заработает с 1 января 2025 года, государственный лесной реестр будет вестись только в электронном виде.

Цель внедрения системы — сделать государственные услуги в сфере лесного хозяйства доступными из всех регионов страны. Для этого необходимо собрать полную и достоверную информацию о лесных ресурсах, включая качественные и количественные характеристики лесов.

Во ФГИС ЛК соберут не только информацию о характеристиках леса и мероприятиях по его сохранению, но и отраслевые документы: лесные декларации, проекты освоения лесов и другие. Также будут данные о транспортировке древесины, об объектах учета — местах складирования, лесосеках.

Кроме того, появится подробная информация о лесозаготовительной технике и транспортных средствах, перевозящих ее. Там же разместят документы, регламентирующие лесные отношения.