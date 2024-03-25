Во всех школах Ингушетии почтили память жертв теракта в «Крокус Сити Холле» 

«В результате бесчеловечного террористического акта погибли ни в чем неповинные люди. Желаю стойкости и мужества близким погибших и скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Это наша общая боль, боль каждого, кто является частью нашей необъятной страны», — подчеркнула министр образования республики Эсет Бокова.

Напомним, в результате теракта, согласно последним данным правоохранительных органов, погибли 137 человек, из них трое — дети.