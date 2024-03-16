Во второй день голосования все избирательные участки в Ингушетии открылись вовремя

Там отметили, что все участки работают в штатном режиме, никаких эксцессов.

Напомним, в первый день голосования на выборах главы государства явка в республике составила 33,86%.

Наибольшую активность проявили жители столицы региона Магаса — более 49% проголосовавших, Сунженского и Джейрахского районов — 42,81% и 41,56% соответственно.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поблагодарил всех, кто пришел на избирательные участки и отдал свой голос за достойное будущее страны, выразив уверенность, что жители республики в ходе трехдневной кампании сделают правильный выбор.