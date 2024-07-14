Водитель без прав насмерть сбил пенсионера в Ингушетии

«ДТП произошло 13 июля в 21:00 мск в селе Троицкое. На улице Шоссейная 18-летний местный житель, не имея водительских прав, управлял легковым автомобилем марки ВАЗ-2174. Он совершил наезд на пешехода — 73-летнего мужчину, который переходил дорогу по пешеходному переходу», — рассказал собеседник.

По его словам, от полученных травм пострадавший скончался на месте.

Сотрудники полиции начали проверку всех обстоятельств произошедшего.