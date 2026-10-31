Водитель «Газели» привлечен к ответственности в Ингушетии за нарушения ПДД

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального МВД, сотрудники специализированного отдела УГИБДД установили и остановили данное транспортное средство. Водителя 1969 года рождения доставили в управление, где правоохранители провели с ним профилактическую беседу.

В отношении нарушителя ПДД составлено два административных материала по ч. 1 ст. 12.14 и части 1 статьи 12.15 КоАП России: нарушения правил маневрирования и расположения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона.

Дорожные инспекторы призывает всех водителей воздерживаться от действий, создающих помехи другим участникам движения, поскольку даже незначительное нарушение ритма транспортного потока может стать причиной серьезного ДТП.