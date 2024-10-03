Вольники из Ингушетии завоевали четыре медали на Всероссийском турнире в Нальчике

За награды турнира в столице КБР боролось более 150 спортсменов из регионов СКФО и ЮФО, сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики

Отмечается, что в копилке ингушских борцов одна золотая, одна серебряная и две бронзовые медали.

Победителем в весовой категории до 55 кг стал Чаниев Зелимхан. Серебряную награду в категории до 51 кг завоевал Килоев Магомед-Амин. Бронзовые медали в активе у Полонкоева Алихана (45 кг) и Евкурова Магомеда (60 кг).