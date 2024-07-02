Вопросы организационного обеспечения деятельности мировых судей обсуждались в Магасе 

«В 2023 году мировые судьи рассмотрели 45 665 дел и материалов, взыскали в доход бюджета 475,3 млн рублей. В ходе встречи обсуждались проблемы, с которыми сталкиваются мировые судьи при отправлении правосудия», — написал руководитель региона в своем Telegram-канале.



Он отметил, что за последние три года в республике удалось погасить кредиторскую задолженность прошлых лет, запустить работу 4 новых участков мировых судей, внедрить СМС-извещение участников процессов.



«При разработке проекта республиканского бюджета мы готовы обеспечить необходимые ресурсы для обеспечения деятельности мировых судей в части расходов на материально-техническое обеспечение», — добавил Махмуд-Али Калиматов.

В обсуждении затронутых вопросов принимали участие начальник управления судебного департамента в Ингушетии М. Гадаборшев и руководитель управления по организации деятельности мировых судей Р. Яндиев.