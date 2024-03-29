Возгорание сухой травы в трех селах Ингушетии потушили пожарные за день

Самый крупный пожар на площади 30 га произошел в сельском поселении Барсуки Назрановского района. На его тушение были привлечены 8 человек и две единицы техники.

Также пожарные выезжали в села Зязиков-Юрт и Аки-Юрт Малгобекского района, в которых очаги горения сухой растительности составили по одному гектару.

Пострадавших нет, причины пожаров устанавливаются.

В чрезвычайном ведомстве отметили, что в большинстве случаев причиной возгораний является человеческий фактор, когда пал сухой травы представляет опасность для жилых зданий, а главное — людей.

Между тем штрафы за подобное деяние достаточно велики: для гражданина он составляет от 2 до 3 тыс. рублей, должностного лица — от 6 до 15 тысяч, для осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица — от 20 до 30 тыс. рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима, сумма штрафа увеличивается вдвое.