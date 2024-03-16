Временный избирательный пункт открыли в городской поликлинике Назрани Ингушетии

Медперсонал и пациенты городской поликлиники Назрани смогли реализовать свое конституционное право прямо в здании, здесь открыли временный избирательный пункт, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава региона.
«Это позволило врачам и медсестрам проголосовать прямо на работе, не отрываясь от своих профессиональных обязанностей», — отметил собеседник издания.
Избирательный участок в поликлинике был оборудован всем необходимым. Члены избирательной комиссии обеспечили соблюдение санитарно-эпидемиологических норм
«Каждый голос имеет значение. Мы должны использовать свое право выбирать и выражать свою позицию по важнейшим вопросам страны. Наша ответственность — определить будущее России», — отметила главврач медучреждения Тамара Горчханова
Отмечается, что в голосовании приняли участие не только работники поликлиники, но и больные.
«Я тоже решил проголосовать, это мой гражданский долг. Несмотря на состояние здоровья, я хочу быть причастным к этому событию», — сказал один из пациентов.