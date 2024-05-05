Второе за день землетрясение произошло в Ингушетии магнитудой 3,6  

Отмечается, что информация в чрезвычайное ведомство поступила днем от диспетчера «Северо-Осетинского филиала ФГБУ научно-исследовательский центр «Единая геофизическая служба РАН». Эпицентр находился в Сунженском районе на глубине 9 км.

Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее также на территории Сунженского района республики произошло землетрясение на глубине 12 км, магнитудой на поверхности 2,6 балла.