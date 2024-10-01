Вторую годовщину воссоединения новых регионов с Россией в Ингушетии отметили памятным мероприятием 

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ведомства, собравшиеся почтили память погибших защитников Отечества возложением цветов к Вечному огню.

В акции приняли участие представители министерства, общественных организаций, студенты Назрановского политехнического колледжа. К мероприятию присоединились также общественники из Дагестана и Чечни.

«Сегодня мы вспоминаем тех, кто отдали свои жизни ради свободы и нашего благополучия. Тех, кто встал на защиту Отечества и наших ценностей. Вечная им память и покой», — отметил руководитель Миннаца республики Руслан Мизиев.

Напомним, 30 сентября отмечается памятная дата — День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Она была установлена 28 сентября 2023 года в соответствии с изменениями, внесенными в федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В этот день в 2022 году Владимир Путин и главы новых регионов подписали международные договоры о вхождении субъектов в состав российского государства.