Введенная в заблуждении мошенником жительница Ингушетии лишилась более 120 тыс. рублей

Введенная в заблуждении мошенником жительница республики лишилась более 120 тыс. рублей, информировали газету «Ингушетия» в пресс-службе министерства внутренних дел по региону.
Обратившаяся в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Малгобекский» местная жительница сообщила, что неизвестный в мессенджере WhatsApp, предложив выгодно вложить средства, обманом вынудил ее оформить кредит на сумму 122 тыс. 630 рублей.
Затем женщина перевела деньги на продиктованные мошенником номера счетов.
Неустановленному преступнику вменяется ст. 159 УК России. Полицией проводится проверка.