Выборочные наземные наблюдения провели в лесах Назрановского района Ингушетии 

«Обследования проводились на 8 участках общей площадью более 198 га. Здесь растут ясеневые насаждения. По результатам мониторинга было установлено, что степень ослабления деревьев невысока. Лесопатологическое и санитарное состояние насаждений оценивается как удовлетворительное», — подчеркнул собеседник издания.

По его словам, первостепенной целью подобных мероприятий выступает сбор и уточнение информации о санитарном и лесопатологическом состоянии лесных участков.

Отмечается, что собранные сведения будут использованы в дальнейшем при разработке плана мероприятий по уходу за лесами на территории Ингушетии.