Выдающихся ингушей, проживающих в Санкт-Петербурге, наградили медалями и грамотами

Как сообщили газете «Ингушетия» в постпредстве республики в Москве, в торжественной обстановке восемь человек были награждены медалями «За содействие СВО», почетными грамотами парламента региона и благодарственными письмами.

«Все они проявили настоящий патриотизм и преданность своему делу. Их достижения служат ярким примером для подрастающего поколения и вдохновляют на дальнейшие свершения», — подчеркнули организаторы мероприятия.