Выездное голосование прошло в перинатальном центре Ингушетии

Отмечается, что в выборах активное участие приняли будущие мамы, находящиеся на стационарном наблюдении, а также дежурные медики.

«Гражданский долг не зависит от обстоятельств, каждый человек имеет возможность внести свой вклад в формирование общества. Спасибо всем, кто принял участие в этом важном политическом событии», — отметила главный врач центра Мадина Хутиева.