Выездное голосование прошло в перинатальном центре Ингушетии

Все пациентки и медперсонал республиканского перинатального центра приняли участие в выборах Президента России. Для этого была организована работа выездной бригады избирательной комиссии, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минздрава региона.
Отмечается, что в выборах активное участие приняли будущие мамы, находящиеся на стационарном наблюдении, а также дежурные медики.
«Гражданский долг не зависит от обстоятельств, каждый человек имеет возможность внести свой вклад в формирование общества. Спасибо всем, кто принял участие в этом важном политическом событии», — отметила главный врач центра Мадина Хутиева.