Выходной день объявлен в Ингушетии в честь праздника Курбан-байрам 

«С 16 по 18 июня мы будем праздновать один из самых важных праздников для всех мусульман — Ид аль-Адха (ГIурба). Я принял решение объявить 17 июня выходным днем, чтобы каждый из нас мог в полной мере выполнить все предписания Всевышнего, посвятить этот день жертвоприношению, поздравлениям и общению с родственниками и близкими», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности во время празднования правоохранительным органам рекомендовано принять дополнительные меры.

Ид Аль-Адха (Курбан-байрам) — праздник завершения хаджа или жертвоприношения. Его начинают отмечать через 70 дней после Ид аль-Фитра (Ураза-байрама), на десятый день мусульманского месяца Зуль-хиджа.

В этом году главные торжества в Ид аль-Адха намечены на 16 июня, а так праздник длится несколько дней.