Высокая пожарная опасность прогнозируется в Малгобекском районе Ингушетии 

До конца текущих суток и 30 сентября в Малгобекском районе республики ожидается высокая пожарная опасность IV класса, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МЧС по региону.
Напомним, что при таком уровне пожароопасности запрещается посещать леса, разводить костры, дымокуры, поскольку искры или продвижение даже небольшого огонька по подстилке легко могут вызвать возгорание, которое быстро распространится по траве или деревьям.
Также жителей призывают не сжигать мусор на своих участках во избежание распространения огня.
В чрезвычайном ведомстве напомнили, что единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона в случае ЧС — 112.