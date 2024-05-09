Ярмарка ингушского землячества прошла в РНИМУ имени Николая Пирогова 

Как проинформировали газету «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства, гостями мероприятия стали более 200 человек.

Посетители ярмарки получили возможность ознакомиться с богатой историей и культурой нашего народа, приняли участие в занимательных конкурсах, таких как отгадывание загадок на ингушском языке, соревнование по поеданию лимона на скорость и так далее.

По словам собеседника, помимо этого, гостям было предложено продегустировать блюда ингушской национальной кухни, которые наверняка покорили даже самых искушенных гурманов.

«Кульминацией стало выступление ансамбля «Барт» («Согласие»), зарядившего всех участников энергией и отличным настроением. Особенно впечатлил гостей танец «Башлам», подаривший всем незабываемые эмоции и вдохновивший собравшихся на участие в лезгинке. Выражаем искреннюю благодарность всем, кто внес свою лепту в организации столь яркого мероприятия», - отметил он.