Явка избирателей в Ингушетии на выборах Президента на 15 часов составила 20,68%

Хусейн Плиев
Фото:
администрация Назрановского района

Явка избирателей в республике на выборах Президента России в первый день голосования на 15 часов составила 20,68%, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе избиркома региона.

Собеседник издания отметил, что наибольшую активность проявили жители города Сунжа и горного Джейрахского района (более 30%), а также избиратели Магаса и Сунженского района (24%).

«Жалоб на ход голосования или на нарушение избирательных прав в избирательную комиссию не поступало», — отметили в пресс-службе.

Напомним, в Ингушетии право голоса имеют 246 177 человек.

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