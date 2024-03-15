Явка избирателей в Ингушетии на выборах Президента на 15 часов составила 20,68%

Явка избирателей в республике на выборах Президента России в первый день голосования на 15 часов составила 20,68%, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе избиркома региона.
Собеседник издания отметил, что наибольшую активность проявили жители города Сунжа и горного Джейрахского района (более 30%), а также избиратели Магаса и Сунженского района (24%).
«Жалоб на ход голосования или на нарушение избирательных прав в избирательную комиссию не поступало», — отметили в пресс-службе.
Напомним, в Ингушетии право голоса имеют 246 177 человек.