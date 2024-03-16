Явка избирателей в Ингушетии по итогам второго дня голосования составила около 60%

Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе республиканской избирательной комиссии.

По словам собеседника издания, явка избирателей по итогам второго дня голосования на выборах Президента России составила 59,56%.

На первой позиции, как и прежде, столица республики — Магас, здесь проголосовало 80,92%. Высокую активность показали избиратели Сунжи — 72,50% и замыкает тройку лидеров Сунженский район — 65,29%.