Юниорская сборная Ингушетии по вольной борьбе проводит тренировочный сбор в Дагестане

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, атлеты совместно с дагестанскими вольниками готовятся к серьезным турнирам.

В составе ингушской дружины борцов: Имагожев Алисхан, Тутаев Магомед-Башир, Дударов Садам, Шакриев Акромат, Ахильгов Ахмед, Газиков Ислам, Чаниев Анзор, Гагиев Адам, Гантемиров Мухаммад, Плиев Ахмед.

Отмечается, что сборы являются не чем иным, как одним из этапов подготовки к первенству России.