Юные ингушские самбисты завоевали первое командное место на турнире в Дагестане

За медали и кубки на коврах боролись около 100 юных самбистов из Дагестана, Ингушетии, Чечни, Северной Осетии и Калмыкии. Ингушетию представили спортсмены в возрасте 9, 10 и 11 лет, которые по итогам состязаний заняли первое место в общекомандном зачёте.

Команду сопровождал заслуженный тренер, единоросс, региональный координатор федерального партийного проекта «Выбор сильных» Ибрагим Чахкиев.

«Триумф наших ребят — это результат упорных тренировок, дисциплины и большой работы тренеров. Особенно приятно видеть, как юные спортсмены уже в таком возрасте проявляют характер, волю к победе и уважение к соперникам. Подобные соревнования дают детям ценный опыт, помогают им расти профессионально, и укрепляют дружеские связи между регионами. Будем и дальше поддерживать развитие самбо в Ингушетии и создавать условия для новых спортивных достижений», — отметил Ибрагим Чахкиев.

Напомним, проект единороссов «Выбор сильных» направлен на популяризацию самбо и других единоборств, привлечение детей к регулярным занятиям физической культурой и формирование у подрастающего поколения дисциплины, ответственности, уважения к окружающим.