Юные спортсмены из Ингушетии добились успехов на турнире по вольной борьбе в Махачкале

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации Сунженского района республики, в соревнованиях на базе Дагестанского государственного педагогического университета имени Расула Гамзатова выступили представители субъектов СКФО и борцы из Республики Беларусь. Юноши 2006-2015 годов рождения оспаривали кубок факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности.

Отмечается, что триумфатором турнира стал Балаев Мухьаммад. На вторую ступень пьедестала поднялись Мержоев Билал, Гулиев Мухьаммад. Замкнули тройки призеров Евлоев Бей-Али, Эльбазов Адам, Мержоев Абдулла, Умаров Гелани.