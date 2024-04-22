Юный ингушский борец Анзор Евлоев стал триумфатором первенства России по панкратиону 

Как информировали газету «Ингушетия» в администрации Назрановского района республики, в значимом состязании юношей в возрасте от 14 до 19 лет в Северной столице сошлись 1500 посланцев 60 регионов страны.

Напомним, что панкратион — это борьба, которая входила в программу Олимпийских игр в Древней Греции. Старинное единоборство было возрождено в 60-е годы двадцатого века.