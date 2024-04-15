За две недели третий житель Ингушетии перевел мошеннику 47 тыс. рублей

В действиях злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.

В министерстве внутренних дел отметили, что это уже третий подобный случай за последние две недели, и каждый раз неизвестный просил одинаковую сумму — 47 тыс. рублей.

Правоохранители в очередной раз призвали граждан не доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых.