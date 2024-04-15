За две недели третий житель Ингушетии перевел мошеннику 47 тыс. рублей

Житель Магаса лишился 47 тыс. рублей из-за мошенника, который, взломав аккаунт в приложении WhatsApp, прислал от имени его знакомого СМС-сообщение с просьбой одолжить деньги, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе МВД по региону.
В действиях злоумышленника усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК России.
В министерстве внутренних дел отметили, что это уже третий подобный случай за последние две недели, и каждый раз неизвестный просил одинаковую сумму — 47 тыс. рублей.
Правоохранители в очередной раз призвали граждан не доверять внезапным сообщениям от якобы родных или знакомых.