За хищение свыше 215 миллионов рублей бизнесменов из Ингушетии и КБР ждет суд

Согласно версии следствия, в 2021 году ингушский предприниматель, участвуя в реализации государственной программы «Развитие образования», решил продать здание и другие активы своей частной общеобразовательной школы «Эллин» в Назрани по завышенной цене.

Для этого он вступил в преступный сговор с генеральным директором компании «Оценка консалтинг аудит» из Кабардино-Балкарии, который подготовил и направил в министерство имущественных и земельных отношений Ингушетии ложный отчет о стоимости приобретаемого имущества, завышая сумму на 215 миллионов рублей.

В декабре 2021 года министерство перевело средства за приобретенное имущество на расчетный счет владельца.

Обвиняемому предъявлено обвинение по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», а предпринимателю из КБР — по статье «Пособничество в совершении мошенничества, совершенного в особо крупном размере» УК РФ, что может повлечь наказание до десяти лет лишения свободы.

Кроме того, судом наложен арест на денежные средства обвиняемого в размере 128 миллионов рублей. Уголовное дело направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.