За хищение телефона задержали жителя Ингушетии

Житель сельского поселения Троицкое Сунженского района обратился к правоохранителям с заявлением о том, что неизвестный украл у его сына мобильный телефон Iphone XR в корпусе 15 pro, стоимостью 20 тыс. рублей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.
В ходе проведения ОРМ полицейские по горячим следам установили гражданина, который, под предлогом покупки телефона для своей матери и желая ей показать, завладел им и скрылся.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество). Он находится под стражей в ИВС.