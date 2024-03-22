За хищение телефона задержали жителя Ингушетии

В ходе проведения ОРМ полицейские по горячим следам установили гражданина, который, под предлогом покупки телефона для своей матери и желая ей показать, завладел им и скрылся.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК России (мошенничество). Он находится под стражей в ИВС.