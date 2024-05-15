За хранение гранаты житель Ингушетии приговорен к 6 годам колонии 

Установлено, что мужчина в подсобном помещении по месту своего жительства в сельском поселении Троицкое хранил самодельную гранату с запалом, которые были изъяты сотрудниками управления ФСБ по республике в декабре прошлого года при проведении ОРМ.

Решением Сунженского районного суда фигурант приговорен к 6 годам колонии общего режима со штрафом 20 тыс. рублей.