За хранение оружия и наркотиков житель Ингушетии приговорен к 6 годам колонии

Судом установлено, что мужчина незаконно приобрел пистолет Макарова и 4 патрона к нему калибра 9×18 мм. Оружие он носил при себе до момента задержания правоохранителями в феврале прошлого года в Назрани. Также при личном досмотре у него было обнаружено 19 граммов синтетического наркотика.

Отмечается, что ранее за езду в нетрезвом виде фигурант был приговорен к обязательным работам, но наказание он не отбыл. С учетом этого обстоятельства, помимо тюремного срока, осужденный лишен права управления транспортными средствами сроком на два года.