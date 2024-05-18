За нападение на полицейского против жителя Ингушетии завели дело

За нападение на полицейского против жителя города Сунжа заведено уголовное дело, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе следственного управления СКР по региону.
По словам собеседника издания, 7 мая этого года, получив сигнал о нарушении общественного порядка местным жителем, правоохранители прибыли на территорию, примыкающую к городскому рынку.
34-летний мужчина, проигнорировав законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств правонарушения, нанес сотруднику МВД несколько ударов после чего был задержан.
Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.