За нападение на полицейского против жителя Ингушетии завели дело

По словам собеседника издания, 7 мая этого года, получив сигнал о нарушении общественного порядка местным жителем, правоохранители прибыли на территорию, примыкающую к городскому рынку.

34-летний мужчина, проигнорировав законные требования полицейских проехать с ними в отдел для выяснения обстоятельств правонарушения, нанес сотруднику МВД несколько ударов после чего был задержан.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, говорится в релизе.