За незаконное хранение гранаты осужден житель Ингушетии 

Отмечается, что боевая ручная граната с запалом была обнаружена при проведении специального мероприятия сотрудниками управления ФСБ по региону в августе текущего года по месту жительства молодого человека, в сельском поселении Кантышево.

Фигурант приговорен к 1,5 годам колонии общего режима. Также он заплатит штраф в размере 20 тыс. рублей в доход государства.