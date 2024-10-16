За незаконное пересечение границы России и Грузии в Ингушетии оштрафовали иностранца 

В суде установлено, что 29 июля текущего года, не имея документов на право въезда в страну, мужчина пересек границу России и Грузии, в пешем порядке обойдя установленные пункты пограничного пропуска. Вскоре он был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ по республике в горной части региона.

Джейрахский районный суд оштрафовал иностранца на 30 тыс. рублей. В данное время правоохранителями принимаются процессуальные действия для выдворения нарушителя с территории Российской Федерации.