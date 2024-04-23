За объекты благоустройства в 2025 году проголосовали 63 тыс. жителей Ингушетии

Глава отметил, что, какая территория будет благоустроена в том или ином населенном пункте, решают сами жители, поэтому очень важна их вовлеченность в реализацию проекта.

Он подчеркнул, что выбор сделали уже 63 тыс. человек. Лидерами по активности являются жители города Сунжа.

«Мы все видим результат большой работы последних лет по благоустройству наших городов и сел. Очень важно ее продолжить. Именно поэтому важен каждый голос», — добавил руководитель субъекта, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства республики.

Напомним, что голосование продолжается онлайн на сайте https://06.gorodsreda.ru/. В рейтинговом мероприятии участвуют 9 муниципалитетов региона, которые представили на выбор 8 общественных территорий и 38 дизайн-проектов. По итогам голосования необходимо отобрать 19 дизайн-проектов и четыре территории.