За оборот 2 кг наркотиков житель Вологодской области в Ингушетии приговорен к 8,5 годам колонии 

За попытку сбыть в республике более 2 кг наркотиков, действуя в составе организованной преступной группы, 22-летний житель Вологодской области приговорен к 8,5 годам колонии строго режима, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.
Установлено, что в феврале прошлого года осужденный прибыл в Ингушетию и для реализации из тайника изъял наркотическое средство, которое должен был взвешивать, расфасовывать и хранить. Затем планировалось сбывать наркотики потенциальным покупателям через социальные сети путем производства «закладок» в мелких партиях.
Довести задуманное наркоторговец не смог, поскольку был задержан правоохранителями. При проведении обыска по месту его временного проживания были обнаружены электронные весы, пакеты и изоляционные ленты.
Отмечается, что в отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.