За оборот 2 кг наркотиков житель Вологодской области в Ингушетии приговорен к 8,5 годам колонии 

Установлено, что в феврале прошлого года осужденный прибыл в Ингушетию и для реализации из тайника изъял наркотическое средство, которое должен был взвешивать, расфасовывать и хранить. Затем планировалось сбывать наркотики потенциальным покупателям через социальные сети путем производства «закладок» в мелких партиях.

Довести задуманное наркоторговец не смог, поскольку был задержан правоохранителями. При проведении обыска по месту его временного проживания были обнаружены электронные весы, пакеты и изоляционные ленты.

Отмечается, что в отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство, расследование продолжается.