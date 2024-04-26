За оборот героина к 10,5 годам тюрьмы приговорили жителя Ингушетии

Как установлено судом, в апреле прошлого года мужчина бесконтактным способом приобрел около 7 граммов героина. Часть наркотиков он разместил в 14 тайниках в сельском поселении Экажево Назрановского района. За каждую «закладку» ему полагалось по 1 тыс. рублей.

Деньги осужденный не получил, поскольку был задержан полицейскими с поличным, а наркотики изъяты.

Также было установлено, что ранее фигурант сбыл своему односельчанину за 700 рублей героин массой 0,43 грамма.