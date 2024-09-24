За оборот наркотиков в Ингушетии к 12 годам колонии приговорен житель Владимира 

Действуя в группе лиц по предварительному сговору, осужденный в июле 2022 года прибыл в город Назрань, где бесконтактным способом приобрел партию мефедрона и арендовал квартиру для временного проживания.

Мужчина должен был расфасовывать наркотики на мелкие партии, а затем размещать их в тайниках, отправляя отчеты с описанием сформированных «закладок» сообщнику. С каждой «точки» ему полагалось 700 рублей.

Заработать не получилось, поскольку нежелательный гость был задержан правоохранителями с поличным. При себе у него обнаружили 6 граммов мефедрона, а в лесистой местности недалеко в тайнике еще 184 гр.