За перепродажу чужого автомобиля житель Ингушетии получил условный срок

По словам собеседника издания, в январе 2020 года в Карабулак мужчина, под предлогом приобретения в рассрочку Hyundai Santa Fe, склонил горожанина передать ему указанный автомобиль стоимостью более 372 тыс. рублей и документы на него. Для убедительности исполнения взятых на себя обязательств, осужденный внес предоплату в размере 200 тыс. рублей, обещая заплатить оставшуюся сумму в течение двух месяцев.

Иномарку фигурант продал третьему лицу, неосведомленному о совершенном преступлении, не выполнив своего обещания. После неоднократных просьб вернуть деньги или автомобиль, владелец обратился в полицию за защитой своих прав.

С учетом возмещения ущерба в размере более 172 тыс. рублей, причиненного потерпевшему, наличия на иждивении несовершеннолетних детей, Магасский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.