За покушение на сбыт наркотиков в Ингушетии житель Башкортостана ответит в суде 

Отмечается, что в декабре 2023 года мужчина в сети «Интернет» вступил в преступный сговор с другим лицом, после чего прибыл в город Владикавказ, где из тайника приобрел опасное психотропное вещество 4-СМС массой около 245 граммов. Наркотики он должен был разместить в «закладках» на пересечении улиц Арчакова и Дагестанская Назрани за вознаграждение в размере 150 тыс. рублей.

1 января текущего года фигурант был задержан правоохранителями с поличным. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в Магасский районный суд. В отношении сообщника обвиняемого дело выделено в отдельное производство.